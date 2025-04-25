TikTok посилює заходи безпеки перед президентськими виборами в Румунії

Платформа посилює прозорість напередодні голосування в Румунії.

Фото: Getty Images

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TikTok оголосив про впровадження нових кроків для захисту цифрового простору напередодні президентських виборів у Румунії, запланованих на 4 та 18 травня. Ініціативи компанії спрямовані на запобігання поширенню дезінформації та забезпечення прозорості в онлайн-середовищі.

Як повідомляє Euractiv, компанія запускає спеціальний виборчий центр, який координуватиме заходи безпеки. Його діяльність куруватиме окрема робоча група, до складу якої увійдуть фахівці з кібербезпеки, протидії шахрайству, дезінформації та моніторингу виборчої доброчесності.

TikTok також заявив про готовність до співпраці з національними органами влади та незалежними фактчекерськими організаціями, аби виявляти та оперативно реагувати на контент, який порушує правила платформи.

Ці дії стали відповіддю на підвищену увагу до TikTok у межах дії Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Із грудня платформа перебуває під посиленим контролем після того, як судова влада Румунії скасувала результати попередніх виборів, що викликало занепокоєння щодо впливу соціальних мереж на політичні процеси.

Крім того, Європейська комісія розпочала окреме офіційне розслідування, аби з'ясувати, чи порушив TikTok вимоги щодо захисту виборчої цілісності. Особливу увагу приділено алгоритмам рекомендацій, політичній рекламі та платному політичному контенту на платформі.

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