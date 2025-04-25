Практика судів
  1. У світі

TikTok посилює заходи безпеки перед президентськими виборами в Румунії

17:30, 25 квітня 2025
Платформа посилює прозорість напередодні голосування в Румунії.
TikTok посилює заходи безпеки перед президентськими виборами в Румунії
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

TikTok оголосив про впровадження нових кроків для захисту цифрового простору напередодні президентських виборів у Румунії, запланованих на 4 та 18 травня. Ініціативи компанії спрямовані на запобігання поширенню дезінформації та забезпечення прозорості в онлайн-середовищі.

Як повідомляє Euractiv, компанія запускає спеціальний виборчий центр, який координуватиме заходи безпеки. Його діяльність куруватиме окрема робоча група, до складу якої увійдуть фахівці з кібербезпеки, протидії шахрайству, дезінформації та моніторингу виборчої доброчесності.

TikTok також заявив про готовність до співпраці з національними органами влади та незалежними фактчекерськими організаціями, аби виявляти та оперативно реагувати на контент, який порушує правила платформи.

Ці дії стали відповіддю на підвищену увагу до TikTok у межах дії Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Із грудня платформа перебуває під посиленим контролем після того, як судова влада Румунії скасувала результати попередніх виборів, що викликало занепокоєння щодо впливу соціальних мереж на політичні процеси.

Крім того, Європейська комісія розпочала окреме офіційне розслідування, аби з'ясувати, чи порушив TikTok вимоги щодо захисту виборчої цілісності. Особливу увагу приділено алгоритмам рекомендацій, політичній рекламі та платному політичному контенту на платформі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори Румунія TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генсек НАТО Марк Рютте: «Саме завдяки Президенту Трампу глухий кут було подолано»

Генсек НАТО Марк Рютте, відомий своїми суперечливими заявами про те, чи буде Україна у НАТО, розсипався у компліментах Трампу.

Депутати пропонують окреслити види реклами криптовалют, які будуть заборонені законом

У законі про рекламу буде встановлена безпосередня заборона на поширення інформації про віртуальні активи, операції та дії з ними, що має на меті просування фінансової піраміди на ринку віртуальних активів.

Скасування закордонного паспорта громадянина Ізраїлю не є тотожним поняттю припинення громадянства цієї держави – Велика Палата Верховного Суду

Щодо твердження позивача про порушення процедури, оскільки Указ прийнято з ініціативи СБУ, то ВП ВС зазначила, що законодавством не визначено вичерпного переліку джерел, з яких органи ДМС можуть отримувати інформацію про підстави втрати особою громадянства України.

Оприлюднено дослівний план мирного врегулювання США, який показав Стів Віткофф у Парижі, і план-відповідь України та європейців

Опубліковані дослівні плани мирного врегулювання – як представлений Віткоффом зі сторони США у Парижі, так і відповідний план від України, який передали Кіту Келлогу у Лондоні.

ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва