ВККС попросила депутатів швидше прийняти закон про дозвіл знов взяти участь у конкурсі до Антикорсуду кандидатам, які не склали іспит

Голова ВККС Андрій Пасічник у листі до Дениса Маслова вказує, що прийом документів від кандидатів до ВАКС має початися вже 1 червня, а закон про повторну участь кандидатів, що не склали іспит, поки не прийнято.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі її голови Андрія Пасічника звернулася до голови парламентського Комітету з питань правової політики Дениса Маслова з листом, в якому просить пришвидшити прийняття законопроекту 13114, що дозволить взяти участь у новому конкурсі до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати тим особам, які не склали іспит до ВАКС у попередньому конкурсі. Відповідний лист датовано 24 квітня.

Андрій Пасічник вказує, що ВККС вважає за доцільне розглянути можливість про скорочення строку для надання пропозицій і правок до цього законопроекту.

«Просимо розглянути можливість рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту Закону в першому читанні прийняти його за основу, скоротивши строк для надання пропозицій і поправок.

Скорочення такого строку є важливим, з огляду на триваючі на сьогодні процедури добору на посаду судді місцевого суду та конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду (Апеляційної палати).

Зокрема, законопроект пропонує вилучити окремі обмеження щодо повторної участі у конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

При цьому, приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 1.06.2025, а прийняття запропонованих змін істотно розширить коло потенційних учасників», зазначає у листі Андрій Пасічник.

Також він наголошує, що «затримки у проведенні конкурсу до Вищого антикорупційного суду (Апеляційної палати) унеможливлять виконання Плану Ukraine Facility».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час конкурсу до АП ВАКС до етапу співбесід не дійшов жоден з кандидатів, а переможницями конкурсу на посади суддів ВАКС стали лише дві його учасниці.

Новий конкурс на посади суддів АП ВАКС Комісія оголосила ще 23 січня 2025 року (документи можна подати з 1 по 30 червня), тоді як конкурс на посади суддів першої інстанції ВАКС досі перебуває «на паузі».

«Попередній результат нас не задовольнив. Ми зробили аналіз допущених помилок і дійшли до певних висновків. Ми зрозуміли, де ми можемо покращити процедури конкурсу. Хочемо переконати вас взяти участь у новому конкурсі», - звернувся Андрій Пасічник до потенційних кандидатів.

Разом з тим, у ВККС додали, що новому конкурсу до ВАКС та АП ВАКС поки що бракує визначеності. Справа в тому, що наразі у Верховній Раді готується до розгляду законопроект № 13114, який передбачає, що участь у конкурсі зможуть взяти кандидати, які вже брали участь у попередньому конкурсі, хоча й невдало. Також пропонується дозволити брати участь у конкурсі діючим працівникам НАЗК, АРМА, податкової служби тощо.

В цілому, слід нагадати, що одразу ж після провалу конкурсу до ВАКС та АП ВАКС 2023-2025 років, у січні в Комісії повідомили, що новий конкурс до Антикорупційного суду буде проходити вже за іншими правилами, з урахуванням отриманого, хоча й не зовсім приємного, досвіду.

Автор: Наталя Мамченко

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