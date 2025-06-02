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Чи можна розірвати трудовий договір за власною ініціативою при залученні до суспільно корисних робіт — роз’яснення

15:12, 2 червня 2025
Працівник не може розірвати трудовий договір за власною ініціативою, якщо він залучений до суспільно корисних робіт, які є видом трудової повинності під час воєнного стану.
Чи можна розірвати трудовий договір за власною ініціативою при залученні до суспільно корисних робіт — роз’яснення
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Управління інспекційної діяльності у Черкаській області пояснює, чи можна за власною ініціативою розірвати трудовий договір, якщо людина залучена до суспільно корисних робіт.

Відповідь – ні, це неможливо.

Суспільно корисні роботи – це тимчасова трудова діяльність працездатних осіб під час воєнного стану, яка включає виконання завдань оборонного характеру, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного, природного чи воєнного походження, а також їхніх наслідків. Такі роботи спрямовані на забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, сил цивільного захисту, функціонування економіки та життєдіяльності населення, не пов’язані з підприємництвом чи отриманням прибутку і, як правило, не вимагають спеціальної підготовки.

Оскільки трудова повинність не передбачає обов’язкової згоди людини на її виконання, працівник не має права звільнитися за власним бажанням.

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трудові відносини

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