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У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s, ОНОВЛЕНО

11:23, 2 червня 2025
Це все — частина інфраструктури, яку реалізовує забудовник неподалік із рестораном.
У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s, ОНОВЛЕНО
Фото: Олександр Ковтунов/Фейсбук
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У Дарницькому районі Києва зведуть укриття подвійного призначення площею близько 160 кв. м, повідомив голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов.

Зазначається, що це укриття — частина більшого об’єкта площею 3123 м², де також буде підземний паркінг на 70 машин. Неподалік буде збудовано ресторан McDonald’s з McDrive, який зможе вмістити майже 100 людей.

Загальна площа становить близько 160 кв. м. Укриття розраховане на понад 200 людей. Воно буде доступним для осіб з інвалідністю. Під час повітряної тривоги відкриватиметься автоматично, зазначив Ковтунов.

Запуск будівництва планується вже цього літа.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомили у пресслужбі «МакДональдз», насправді йдеться про окремий інфраструктурний проєкт, який реалізує партнер-забудовник.

Він включає будівництво наземного ресторану «МакДональдз», а також підземного й наземного паркінгу для мешканців навколишніх будинків. Частину підземного простору паркінгу за проектом можна буде використовувати як укриття.

«Водночас, «МакДональдз» не є забудовником цього об’єкта. Ми не проєктуємо і не будуємо ані паркінг, ані укриття. Це все — частина інфраструктури, яку реалізовує забудовник неподалік із рестораном.

Наш майбутній заклад на вулиці Олени Пчілки — це стандартний наземний ресторан «МакДональдз», як і всі інші наші заклади», — наголосили у пресслужбі.

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Київ укриття

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