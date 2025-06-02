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В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s, ОБНОВЛЕНО

11:23, 2 июня 2025
Это все — часть инфраструктуры, которую реализует застройщик неподалеку от ресторана.
В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s, ОБНОВЛЕНО
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В Дарницком районе Киева построят укрытие двойного назначения площадью около 160 кв. м, сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Это укрытие — часть большего объекта площадью 3123 м², где также будет подземный паркинг на 70 машин. Рядом будет построет ресторан McDonald's из McDrive, который сможет вместить почти 100 человек.

Общая площадь составляет около 160 кв. м. Укрытие рассчитано на более 200 человек. Оно будет доступно лицам с инвалидностью. Во время воздушной тревоги будет открываться автоматически, отметил Ковтунов.

Запуск строительства планируется уже этим летом.

ОБНОВЛЕНО: 

Как сообщили в пресс-службе «МакДональдз», на самом деле речь идет об отдельном инфраструктурном проекте, который реализует партнер-застройщик.

Он включает строительство наземного ресторана «МакДональдз», а также подземной и наземной парковки для жителей ближайших домов.

Часть подземного пространства парковки по проекту можно будет использовать как укрытие.

«При этом «МакДональдз» не является застройщиком данного объекта. Мы не проектируем и не строим ни парковку, ни укрытие. Все это — часть инфраструктуры, которую реализует застройщик рядом с рестораном.

Наше будущее заведение на улице Елены Пчилки — это стандартный наземный ресторан «МакДональдз», как и все остальные наши заведения», — подчеркнули в пресс-службе.

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Киев укрытие

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