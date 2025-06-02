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Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе будет возобновлено – Президент подписал закон

11:21, 2 июня 2025
Владимир Зеленский подписал изменения в Гражданский кодекс, отменяющие остановку течения исковой давности, введенную на время военного положения.
Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе будет возобновлено – Президент подписал закон
Источник фото: jonny.law
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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4434-IX, которым из переходных положений Гражданского кодекса исключается норма, останавливавшая на время военного положения течение сроков исковой давности.

Соответствующий законопроект 11315, отменяющий остановку течения исковой давности, был принят 14 мая. Таким образом, ограничения сроком для обращения граждан в суд по гражданским делам, в частности, относительно принятия наследства, вернутся в действие.

Впрочем, этот закон вступит в силу не сразу, а через 3 месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», 30 января 2024 года вступил в силу закон, который определяет, что на срок действия военного положения в Украине приостанавливается течение срока исковой давности, определенного Гражданским кодексом. То есть приостанавливается течение срока, в пределах которого лицо может обратиться в суд с требованием о защите своего гражданского права или интереса.
Однако уже в конце мая 2024 года в парламенте появился законопроект 11315, которым предлагается отменить это приостановление.

Как объясняют авторы законопроекта об отмене нормы по остановке течения исковой давности, «отдельные случаи, когда лицо длительное время привлекается в составе военизированных формирований к боевым действиям или по другим уважительным причинам, связанным с боевыми действиями, не имеет возможности вовремя обратиться к суда за защитой своих прав, не могут оправдывать остановку течения исковой давности в целом в государстве».

Они отмечают, что в таких случаях ч. 5 ст. 267 ГК предусмотрена возможность восстановить срок исковой давности, «если суд признает уважительными причины пропуска исковой давности, нарушенное право подлежит защите».

«Военное положение длится более 2 лет, при таких условиях институт исковой давности нивелирован, на сегодняшний день острая потребность обеспечить конституционное право на защиту своих прав и законных интересов путем продления процессуальных сроков и сроков исковой давности на срок действия военного положения утратила актуальность.

Остановка сроков исковой давности на сегодняшний день не актуальна, ведь судебная система работает и, кто имеет желание, может защищать свои права в суде, а в отдельных, действительно уважаемых случаях (таких как привлечение лица к боевым действиям) срок исковой давности может быть не применен на основании ч. 5 ст. 267 ГК» - указали депутаты.

Автор: Наталя Мамченко

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Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе будет возобновлено – Президент подписал закон

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