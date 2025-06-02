В Уманском ТЦК разоблачили схему фиктивного бронирования военнообязанных за 7 тысяч долларов

Посредник за деньги обещал оформить фиктивное бронирование в Резерв+, а клиентами схемы в большинстве своем были предприниматели.

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Государственное бюро расследований разоблачило в Уманском районном ТЦК Черкасской области схему фиктивного бронирования военнообязанных за деньги. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что незаконный механизм действовал с ноября 2024 года на территории Черкасской и Кировоградской областей.

Житель Кировоградщины подыскивал желающих «отложить» мобилизацию за 7 тысяч долларов. Он обещал оформить отсрочку на полгода через фиктивное бронирование в системе «Резерв+».

В ГБР отметили, что основными «клиентами» были предприниматели.

28 мая 2025 года посредника задержали после получения части оплаты. У одного из клиентов уже имелось подтверждение отсрочки в официальной базе.

Во время следственных действий сотрудники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг должностных лиц ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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