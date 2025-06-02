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В Уманському ТЦК викрили схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за 7 тисяч доларів

11:36, 2 червня 2025
Посередник за гроші обіцяв оформити фіктивне бронювання в Резерв+, а клієнтами схеми здебільшого були підприємці.
В Уманському ТЦК викрили схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за 7 тисяч доларів
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Державне бюро розслідувань викрило в Уманському районному ТЦК Черкаської області схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за гроші. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що незаконний механізм діяв із листопада 2024 року на території Черкаської та Кіровоградської областей.

Мешканець Кіровоградщини підшукував охочих «відкласти» мобілізацію за 7 тисяч доларів. Він обіцяв забезпечити відстрочку на півроку через оформлення фіктивного бронювання в системі «Резерв+».

У ДБР зазначили, що основними «клієнтами» були підприємці.

28 травня 2025 року посередника затримали після отримання частини оплати. В одного з клієнтів уже з’явилося підтвердження відтермінування в офіційній базі.

Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває.

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