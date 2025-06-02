Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Процедури конкурсу на посаду судді та відрядження судді уточнено – Зеленський підписав закон

11:08, 2 червня 2025
Зеленський підписав закон, що змінює процедуру конкурсів на посаду суддів та відрядження: нові правила.
Процедури конкурсу на посаду судді та відрядження судді уточнено – Зеленський підписав закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4433-IX щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді (законопроект 12331-2 від 26.12.2024).

Законом передбачено тимчасово не обмежувати термін відрядження суддів до інших судів двома роками.

Актом також спрощуються процедури добору суддів.

Крім того, документ обмежує загальний доступ до інформації суддівських досьє (досьє кандидата на посаду судді) щодо проходження такою особою військової  служби.

Загальний доступ обмежується також до інформації про родинні зв'язки судді (кандидата на посаду), якщо члени його сім’ї та близькі особи є військовослужбовцями чи перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законом народні депутати зняли обмеження для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яке не дає їм повторно скласти кваліфікаційний іспит протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували. 

Отже, після набрання сили цим законом кандидати, які брали участь в оголошеному у 2023 році конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, зможуть взяти участь у наступному такому конкурсі під час воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення.

Крім того, після набрання чинності законом:

  • скасовується 75-відсотковий прохідний бал тестування на знання історії української державності. Такий бал визначатиметься Комісією самостійно за аналогією з прохідним балом тестування когнітивних здібностей;
  • скасовується повторна співбесіда з переможцями конкурсу після кваліфікаційного оцінювання. Під час конкурсу співбесіда з кандидатом проводитиметься виключно під час кваліфікаційного оцінювання тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд суддя закон Володимир Зеленський конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Перебіг зупинених на час воєнного стану строків позовної давності у Цивільному кодексі буде відновлено – Президент підписав закон

Володимир Зеленський підписав зміни до Цивільного кодексу, яким скасовано зупинку перебігу позовної давності, що була введена на час воєнного стану.

Комітет рекомендував зміни до закону про АРМА, які дозволять без згоди власника реалізувати майно, що належить пов’язаним з РФ особам

У законі про АРМА пропонується передбачити, що за рішенням слідчого судді майно осіб, пов’язаних з РФ, може бути передано для реалізації без згоди власника до винесення обвинувального вироку або до рішення про спецконфіскацію чи визнання активів необґрунтованими.

Інструкторам-викладачам вищих військово-навчальних закладів пропонують встановити додаткову винагороду до 30 тисяч грн

У Раді зареєстрували законопроект про додаткову винагороду до 30 тисяч грн для інструкторсько-викладацького складу вищих військово-навчальних закладів.

Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду