Процедури конкурсу на посаду судді та відрядження судді уточнено – Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон, що змінює процедуру конкурсів на посаду суддів та відрядження: нові правила.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4433-IX щодо уточнення процедур конкурсу на посаду судді та відрядження судді (законопроект 12331-2 від 26.12.2024).

Законом передбачено тимчасово не обмежувати термін відрядження суддів до інших судів двома роками.

Актом також спрощуються процедури добору суддів.

Крім того, документ обмежує загальний доступ до інформації суддівських досьє (досьє кандидата на посаду судді) щодо проходження такою особою військової служби.

Загальний доступ обмежується також до інформації про родинні зв'язки судді (кандидата на посаду), якщо члени його сім’ї та близькі особи є військовослужбовцями чи перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим законом народні депутати зняли обмеження для кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яке не дає їм повторно скласти кваліфікаційний іспит протягом року, в якому вони його не склали чи проігнорували.

Отже, після набрання сили цим законом кандидати, які брали участь в оголошеному у 2023 році конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, зможуть взяти участь у наступному такому конкурсі під час воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення.

Крім того, після набрання чинності законом:

скасовується 75-відсотковий прохідний бал тестування на знання історії української державності. Такий бал визначатиметься Комісією самостійно за аналогією з прохідним балом тестування когнітивних здібностей;

скасовується повторна співбесіда з переможцями конкурсу після кваліфікаційного оцінювання. Під час конкурсу співбесіда з кандидатом проводитиметься виключно під час кваліфікаційного оцінювання тощо.

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