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Їжу — не в смітник: у Британії штучний інтелект допоможе у збереженні продуктів

12:30, 2 червня 2025
Інтелектуальна система виявляє надлишки їжі на виробництві — це може врятувати сотні тонн продуктів від смітника.
Їжу — не в смітник: у Британії штучний інтелект допоможе у збереженні продуктів
Фото: unsplash
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У Великій Британії триває пілотний проккт із використання штучного інтелекту для боротьби з харчовими відходами. До ініціативи долучилася компанія Nestlé, яка разом з іншими виробниками тестує інструмент, що може зберегти до 700 тонн якісної, але надлишкової продукції — це еквівалент приблизно 1,5 мільйона порцій їжі. Про це повідомляє The Guardian.

Новий AI-інструмент розроблений стартапом Zest. Його мета — «усунути» харчові втрати ще на етапі виробництва завдяки моніторингу, відстеженню та аналізу надлишків у реальному часі. Перші результати вражають: на одному з заводів Nestlé вже вдалося скоротити обсяг придатних до вживання харчових відходів на 87% лише за два тижні випробувань.

У межах пілоту також очікується зниження викидів CO₂ на 1 400 тонн і економія до 14 мільйонів фунтів стерлінгів на операційних витратах.

Засновниця Zest Аліна Сартого пояснює, що вся їжа, яку ідентифікує система, є їстівною, але не вигідною для продажу. Наприклад, це можуть бути пошкоджені батончики KitKat або продукти з надто коротким терміном придатності.

Після завершення тестувань програмне забезпечення Zest планують поширити на всю харчову промисловість за моделлю підписки вже до березня наступного року.

Другий етап пілотного проєкту з Nestlé отримав фінансування від урядової програми Innovate UK — BridgeAI. Вона виділила грант у розмірі 1,9 мільйона фунтів на розвиток штучного інтелекту в галузі.

За словами Есри Касапоглу, директорки з питань ШІ та цифрової економіки в Innovate UK, проект має потенціал трансформувати систему харчового постачання у Великій Британії — скоротити відходи, зменшити викиди вуглецю та знизити витрати.

Щороку у Великій Британії викидається близько 4,6 мільйона тонн придатної до споживання їжі — це майже 10 мільярдів порцій.

У благодійній організації FareShare, яка постачає їжу понад 8 000 благодійним та громадським ініціативам, вважають, що технологія «суттєво змінить ситуацію» з перерозподілом надлишків.

До останнього етапу проєкту також долучились Sustainable Ventures, Bristol Superlight, Howard Tenens Logistics, FuturePlus, FareShare та хмарні платформи Google — BigQuery і Vertex AI.

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штучний інтелект продукти технології Велика Британія ШІ

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