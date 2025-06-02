Еду — не в мусорку: в Британии искусственный интеллект поможет в сохранении продуктов

Интеллектуальная система в реальном времени выявляет излишки еды на производстве — это может спасти сотни тонн продуктов от мусорной мусорной муки.

Фото: unsplash

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В Великобритании продолжается пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для борьбы с пищевыми отходами. К инициативе присоединилась компания Nestlé, которая совместно с другими производителями тестирует инструмент, способный сохранить до 700 тонн качественной, но избыточной продукции — это эквивалент примерно 1,5 миллиона порций еды. Об этом сообщает The Guardian.

Новый AI-инструмент разработан стартапом Zest. Его цель — устранить пищевые потери ещё на этапе производства благодаря мониторингу, отслеживанию и анализу излишков в режиме реального времени. Первые результаты впечатляют: на одном из заводов Nestlé уже удалось сократить объёмы съедобных отходов на 87% всего за две недели испытаний.

В рамках пилота также ожидается сокращение выбросов CO₂ на 1 400 тонн и экономия до 14 миллионов фунтов стерлингов на операционных расходах.

Основательница Zest Алина Сартого поясняет, что вся еда, которую выявляет система, является съедобной, но неприбыльной для продажи. Например, это могут быть поломанные батончики KitKat или продукты с слишком коротким сроком годности.

После завершения тестов программное обеспечение Zest планируют масштабировать на всю пищевую промышленность по подписной модели уже к марту следующего года.

Второй этап пилотного проекта с Nestlé получил финансирование от государственной программы Innovate UK — BridgeAI, которая выделила грант в размере 1,9 миллиона фунтов на развитие ИИ-решений в отрасли.

По словам Эсры Касапоглу, директорки по вопросам ИИ и цифровой экономики в Innovate UK, проект имеет потенциал трансформировать систему продовольственного снабжения в Великобритании — сократить потери, снизить углеродные выбросы и уменьшить затраты.

Каждый год в Великобритании выбрасывается около 4,6 миллиона тонн пригодной к употреблению еды — это почти 10 миллиардов порций.

В благотворительной организации FareShare, которая поставляет продукты питания более чем 8 000 благотворительным и общественным организациям, считают, что эта технология «существенно повлияет» на перераспределение излишков.

К последнему этапу проекта также присоединились Sustainable Ventures, Bristol Superlight, Howard Tenens Logistics, FuturePlus, FareShare и облачные платформы Google — BigQuery и Vertex AI.

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