Защита прав и интересов ребенка судом: что нужно знать

17:36, 2 июня 2025
Судебные решения обеспечивают защиту прав детей через взыскание алиментов, определение места жительства, усыновление, установление отцовства или материнства, лишение родительских прав, организацию опеки, попечительство и предотвращение насилия.
Мироновский районный суд Киевской области объясняет, что нужно знать о защите прав и интересов ребенка судом.
На основании судебных решений осуществляется защита прав и интересов детей, а именно:
- взыскание алиментов на содержание ребенка, в том числе совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение;
- лишение родительских прав;
- усыновление ребенка;
- определение места жительства ребенка с отцом или матерью;
- установление отцовства или материнства;
- установление опеки и попечительства над детьми;
- предупреждение и защита детей от насилия.
Мироновский районный суд Киевской области рассматривает дела данных категорий. С начала 2025 года судом:
- выдано 11 судебных приказов о взыскании алиментов на содержание детей;
- удовлетворено 12 исковых заявлений о взыскании алиментов, из них 1 исковое заявление о взыскании алиментов на содержание совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение, и 1 исковое заявление о взыскании алиментов на содержание жены до достижения ребенком трехлетнего возраста;
- удовлетворено 3 исковых заявления о лишении родительских прав;
- удовлетворено 5 заявлений об усыновлении детей гражданами Украины;
- рассмотрено 15 дел по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), и наложены административные взыскания в виде штрафа (в пяти делах) и предупреждения; в девяти делах производство было закрыто.
На данный момент в производстве суда находятся дела о лишении родительских прав, о взыскании алиментов, об определении места жительства детей, об усыновлении.
Стоит напомнить, что самостоятельно ребенок может обратиться в суд за защитой своих прав и интересов с 14 лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.