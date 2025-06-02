Защита прав и интересов ребенка судом: что нужно знать

Судебные решения обеспечивают защиту прав детей через взыскание алиментов, определение места жительства, усыновление, установление отцовства или материнства, лишение родительских прав, организацию опеки, попечительство и предотвращение насилия.

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Мироновский районный суд Киевской области объясняет, что нужно знать о защите прав и интересов ребенка судом.

На основании судебных решений осуществляется защита прав и интересов детей, а именно:

взыскание алиментов на содержание ребенка, в том числе совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение;

лишение родительских прав;

усыновление ребенка;

определение места жительства ребенка с отцом или матерью;

установление отцовства или материнства;

установление опеки и попечительства над детьми;

предупреждение и защита детей от насилия.

Мироновский районный суд Киевской области рассматривает дела данных категорий. С начала 2025 года судом:

выдано 11 судебных приказов о взыскании алиментов на содержание детей;

удовлетворено 12 исковых заявлений о взыскании алиментов, из них 1 исковое заявление о взыскании алиментов на содержание совершеннолетнего ребенка, продолжающего обучение, и 1 исковое заявление о взыскании алиментов на содержание жены до достижения ребенком трехлетнего возраста;

удовлетворено 3 исковых заявления о лишении родительских прав;

удовлетворено 5 заявлений об усыновлении детей гражданами Украины;

рассмотрено 15 дел по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), и наложены административные взыскания в виде штрафа (в пяти делах) и предупреждения; в девяти делах производство было закрыто.

На данный момент в производстве суда находятся дела о лишении родительских прав, о взыскании алиментов, об определении места жительства детей, об усыновлении.

Стоит напомнить, что самостоятельно ребенок может обратиться в суд за защитой своих прав и интересов с 14 лет.

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