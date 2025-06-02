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Захист прав та інтересів дитини судом: що слід знати

17:36, 2 червня 2025
Судові рішення забезпечують захист прав дітей через стягнення аліментів, визначення місця проживання, усиновлення, встановлення батьківства чи материнства, позбавлення батьківських прав, організацію опіки, піклування та запобігання насильству.
Захист прав та інтересів дитини судом: що слід знати
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Миронівський районний суд Київської області пояснює, що потрібно знати про захист прав та інтересів дитини судом.

На підставі судових рішень здійснюється захист прав та інтересів дітей, а саме:

  • стягнення аліментів на утримання дитини, в тому числі повнолітньої дитини, яка продовжує навчання;
  • позбавлення батьківських прав;
  • усиновлення дитини; визначення місця проживання дитини з батьком чи матір’ю;
  • встановлення батьківства або материнства; встановлення опіки та піклування над дітьми; попередження та захист дітей від насильства.

Миронівський районний суд Київської області розглядає справи даних категорій. З початку 2025 року судом:

  • видано 11 судових наказів про стягнення аліментів на утримання дітей;
  • задоволено 12 позовних заяв про стягнення аліментів, з них 1 позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, та 1 позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини до досягнення дитиною трьохрічного віку;
  • задоволено 3 позовні заяви про позбавлення батьківських прав;
  • задоволено 5 заяв про усиновлення дітей громадянами України;
  • розглянуто 15 справ за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), та накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу (у п’яти справах) та попередження; у дев’яти справах провадження було закрито.

На даний час в провадженні суду перебувають справи про позбавлення батьківських прав, про стягнення аліментів, про визначення місця проживання дітей, про усиновлення.

Варто нагадати, що самостійно дитина може звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів з 14 років.

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