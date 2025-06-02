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Скорость, точность, цифровизация: Минобороны анонсирует новые правила в работе ВВК

10:59, 2 июня 2025
Минобороны Украины сообщило об изменениях в работе ВВК: новые правила для упрощения документооборота и более быстрого принятия решений.
Скорость, точность, цифровизация: Минобороны анонсирует новые правила в работе ВВК
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Министерство обороны Украины утвердило изменения в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, цель которых — упрощение документооборота, ускорение принятия решений и снижение риска ошибок из-за человеческого фактора. Эти нововведения уже вступили в силу и касаются нескольких ключевых аспектов работы военно-врачебных комиссий.

Упрощение документооборота между комиссиями, ТЦК и военными частями:
Согласно новым правилам, если постановление ВВК (например, о статусе «годен к военной службе») не требует утверждения высшей инстанцией, документы больше не печатаются для передачи в ТЦК, а автоматически отправляются в электронном виде в реестр «Оберіг». В бумажном виде в ТЦК передаются только карточки обследования и сопроводительные документы (кроме постановлений). Военным частям ВВК печатает и отправляет две копии постановления.

Если постановление ВВК требует утверждения высшей инстанцией (например, о статусе «негоден» или «временно негоден» к военной службе), документы передаются в электронном виде через Кабинет ВВК. Бумажные документы (кроме постановлений) передаются в ВВК высшего уровня не позднее следующего дня после завершения медицинского осмотра. Ранее этот процесс занимал до 5 дней и требовал печати всех документов.

Сроки проверки документов военно-врачебными комиссиями:

  • введен четкий граничный срок проверки документов ВВК — не более 5 дней с дня получения документов.
  • если документы проверяет ВВК областного/городского ТЦК, и нет ошибок, документы по постановлению «негоден» должны быть переданы в штатную ВВК не позднее следующего дня после завершения проверки. В других случаях решения автоматически отправляются в реестр «Оберіг», а бумажные документы — в ТЦК.
  • если документы проверяет штатная ВВК, электронный документ и протокол заседания автоматически передаются в реестр. Бумажные копии протокола заверяются печатью и отправляются в ТЦК: для военнообязанных — 2 экземпляра, для военнослужащих — 4.

Цифровизация процессов и четкие сроки проверок способствуют более быстрому принятию решений.

Процесс выдачи решений ВВК лицам, которые проходили медицинский осмотр:
Если решение комиссии не требует утверждения штатной ВВК, гражданин может получить документ непосредственно в медицинском учреждении, где он проходил медицинский осмотр, в день обращения. Ранее решение комиссии выдавалось только в ТЦК по месту учета.

Если утверждение необходимо, ТЦК самостоятельно печатает документ с постановлением из реестра «Оберіг», заверяет его печатью и выдает вместе с протоколом. Ранее документ выдавался только после того, как Территориальный центр комплектования получал протокол заседания штатной ВВК.

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ТЦК Минобороны мобилизация ВВК

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