На Оболони в Киеве произошел пожар в ТРЦ Dream Yellow – что известно, фото

На территории торгового центра произошло возгорание мусора в пластиковых контейнерах.

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На Оболони в Киеве горел ТРЦ Dream Yellow. В Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве рассказали, что произошло возгорание пластиковых контейнеров.

Сообщение о возгорании поступило утром 2 июня в 08:18. Пожар произошел в пластиковых контейнерах для мусора, которые находились в технологической нише здания ТРЦ DREAM Yellow.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, и уже в 08:46 пожар был полностью ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения пожара в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

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