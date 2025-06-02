Куда обращаться родителям, если с них требуют деньги на различные нужды школы

Государство гарантирует право на бесплатное образование, однако на практике с родителей могут собирать деньги на различные нужды школы: учебники, ремонт классов или помещений, проведение мероприятий и т. д.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, законны ли такие сборы и куда обращаться, если требуют деньги.
Можно ли собирать деньги с родителей в школе?
Нет. Любые взносы могут быть произведены исключительно добровольно.
Если родители хотят помочь школе, они могут перевести деньги на специальный счет учебного заведения.
Куда обращаться, если с вас требуют деньги?
Напишите заявление в произвольной форме на имя директора школы.
Подайте заявление в двух экземплярах:
Ответ должны предоставить в течение месяца.
Если ответа нет — обратитесь в управление или департамент образования. В случае бездействия — подайте заявление в полицию о вымогательстве средств.
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