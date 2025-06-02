Практика судів
  1. В Україні

Куди звертатися батькам, якщо з них вимагають гроші на різні потреби школи

13:42, 2 червня 2025
Будь-які внески можуть здійснюватися виключно добровільно.
Куди звертатися батькам, якщо з них вимагають гроші на різні потреби школи
Джерело фото: Суспільне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава гарантує право на безоплатну освіту, однак на практиці з батьків можуть збирати гроші на різні потреби школи: підручники, ремонт класів чи приміщень, проведення заходів тощо.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чи законні такі збори та куди звертатися, якщо кошти вимагають.

Чи законно збирати гроші з батьків у школі?

Ні. Будь-які внески можуть здійснюватися виключно добровільно.

Якщо батьки бажають допомогти школі, вони можуть переказати кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Куди звертатися, якщо з вас вимагають гроші?

Напишіть заяву у довільній формі на імʼя директора школи.

Подайте заяву у двох примірниках:

  • один залишається в канцелярії
  • на другому вам мають поставити відмітку з вхідним номером та датою прийняття.

Відповідь мають надати впродовж місяця.

Якщо відповіді немає — зверніться до управління або департаменту освіти. У разі бездіяльності — подайте заяву до поліції про вимагання коштів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відповідальність судді за ухвалене ним судове рішення

ВРП варто змінити підходи до розгляду дисциплінарних скарг на суддів за ухвалені ними рішення, по-перше, уніфікувавши свою дисциплінарну практику, по-друге, переставши «бачити» мало не у кожній дисциплінарній скарзі лише «незгоду із судовим рішенням» – д. ю. н., професор Микола Мельник

Для кандидатів у судді прибрали вимогу у 75% вірних відповідей на тестах щодо знання історії української державності

Раніше кандидат у судді мав набрати не менше 75% правильних відповідей на тесті щодо знання історії української державності, після змін цей бал встановить сама ВККС.

Міноборони затвердило зміни до положення про ВЛК, якими прискорять перевірку надання статусу непридатності до служби

Також запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК – не більше 5 днів з дня надходження документів.

Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Суддя ВАКС повідомив про інформаційні атаки та тиск зі сторони Державного бюро розслідувань

Віталій Дубас вважає, що ДБР намагається дискредитувати його у справі колишнього заступника голови ВГСУ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду