Куди звертатися батькам, якщо з них вимагають гроші на різні потреби школи

Будь-які внески можуть здійснюватися виключно добровільно.

Джерело фото: Суспільне

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Держава гарантує право на безоплатну освіту, однак на практиці з батьків можуть збирати гроші на різні потреби школи: підручники, ремонт класів чи приміщень, проведення заходів тощо.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чи законні такі збори та куди звертатися, якщо кошти вимагають.

Чи законно збирати гроші з батьків у школі?

Ні. Будь-які внески можуть здійснюватися виключно добровільно.

Якщо батьки бажають допомогти школі, вони можуть переказати кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Куди звертатися, якщо з вас вимагають гроші?

Напишіть заяву у довільній формі на імʼя директора школи.

Подайте заяву у двох примірниках:

один залишається в канцелярії

на другому вам мають поставити відмітку з вхідним номером та датою прийняття.

Відповідь мають надати впродовж місяця.

Якщо відповіді немає — зверніться до управління або департаменту освіти. У разі бездіяльності — подайте заяву до поліції про вимагання коштів.

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