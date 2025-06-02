Куди звертатися батькам, якщо з них вимагають гроші на різні потреби школи

Держава гарантує право на безоплатну освіту, однак на практиці з батьків можуть збирати гроші на різні потреби школи: підручники, ремонт класів чи приміщень, проведення заходів тощо.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, чи законні такі збори та куди звертатися, якщо кошти вимагають.
Чи законно збирати гроші з батьків у школі?
Ні. Будь-які внески можуть здійснюватися виключно добровільно.
Якщо батьки бажають допомогти школі, вони можуть переказати кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.
Куди звертатися, якщо з вас вимагають гроші?
Напишіть заяву у довільній формі на імʼя директора школи.
Подайте заяву у двох примірниках:
Відповідь мають надати впродовж місяця.
Якщо відповіді немає — зверніться до управління або департаменту освіти. У разі бездіяльності — подайте заяву до поліції про вимагання коштів.
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