У Держпраці пояснили, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт

Заборонено залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей.

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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт.

Зазначається, що згідно з Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2011 №753 (далі Порядок №753), заборонено залучати до суспільно корисних робіт:

малолітніх дітей;

дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років;

жінок, які мають дітей віком до трьох років;

вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я (п. 6 Порядку №753).

Також не залучаються до суспільно корисних робіт працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер.

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