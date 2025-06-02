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У Держпраці пояснили, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт

13:05, 2 червня 2025
Заборонено залучати до суспільно корисних робіт малолітніх дітей.
У Держпраці пояснили, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт
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Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає,  кого не можна залучати до суспільно корисних робіт. 

Зазначається, що згідно з Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2011 №753 (далі Порядок №753), заборонено залучати до суспільно корисних робіт:

  • малолітніх дітей;
  • дітей віком від чотирнадцяти до п’ятнадцяти років;
  • жінок, які мають дітей віком до трьох років;
  • вагітних жінок у разі, коли виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я (п. 6 Порядку №753).

Також не залучаються до суспільно корисних робіт працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер.

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