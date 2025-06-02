У Держпраці пояснили, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi розповідає, кого не можна залучати до суспільно корисних робіт.
Зазначається, що згідно з Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2011 №753 (далі Порядок №753), заборонено залучати до суспільно корисних робіт:
Також не залучаються до суспільно корисних робіт працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер.
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