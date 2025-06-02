В Гоструда объяснили, кого нельзя привлекать к общественно полезным работам

Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, кого нельзя привлекать к общественно полезным работам.
Отмечается, что согласно Порядку привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 13.07.2011 №753 (далее Порядок №753), запрещено привлекать к общественно полезным работам:
Также не привлекаются к общественно полезным работам трудоспособные лица, привлеченные к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированные за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер.
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