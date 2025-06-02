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В Гоструда объяснили, кого нельзя привлекать к общественно полезным работам

13:05, 2 июня 2025
Запрещено привлекать к общественно полезным работам малолетних детей.
В Гоструда объяснили, кого нельзя привлекать к общественно полезным работам
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Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, кого нельзя привлекать к общественно полезным работам.

Отмечается, что согласно Порядку привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 13.07.2011 №753 (далее Порядок №753), запрещено привлекать к общественно полезным работам:

  • малолетних детей;
  • детей от четырнадцати до пятнадцати лет;
  • женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
  • беременных женщин в случае, когда выполнение таких работ может отрицательно повлиять на состояние их здоровья (п. 6 Порядка №753).

Также не привлекаются к общественно полезным работам трудоспособные лица, привлеченные к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и забронированные за предприятиями на период мобилизации и военного времени с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер.

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Гоструда

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