Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Искусственный интеллект от Perplexity может появиться в смартфонах Samsung – что известно

14:18, 2 июня 2025
Samsung ведет переговоры об интеграции приложения и голосового помощника Perplexity AI в свои устройства, в том числе браузер и виртуального ассистента Bixby.
Искусственный интеллект от Perplexity может появиться в смартфонах Samsung – что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Samsung ведет переговоры с американским стартапом Perplexity AI о внедрении его поисковых функций в собственные смартфоны. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, речь идет о предварительной установке приложения Perplexity и голосового помощника на новые смартфоны, интеграции функций в фирменный браузер Samsung, а также, возможно, в виртуального ассистента Bixby.

Ожидается, что о партнерстве будет официально объявлено уже в этом году. Одним из первых устройств, на котором может появиться новый функционал, станет Galaxy S26, релиз которого запланирован на первую половину 2026 года.

Издание уточняет, что переговоры продолжаются, и окончательные условия сделки еще обсуждаются.

Perplexity AI — это быстрорастущий стартап, разрабатывающий альтернативу традиционному веб-поиску. Он предоставляет ответы на запросы в формате, похожем на диалог с чат-ботом. Технологиями компании уже пользуются миллионы, а недавно она заключила партнерство с Motorola.

Помимо технической интеграции, Samsung также рассматривает возможность инвестировать в Perplexity 500 миллионов долларов. Если сделка состоится, оценка стартапа может достичь 14 миллиардов долларов.

Сотрудничество может помочь Samsung сократить зависимость от Google.

Отдельно стороны обсуждают идею создания специальной операционной системы с встроенным искусственным интеллектом и отдельного приложения с ИИ-агентами, которые будут объединять функции Perplexity и других помощников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

искусственный интеллект технологии ИИ телефон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность судьи за принятое им судебное решение

ВСП стоит изменить подходы к рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей за принятые ими решения, во-первых, унифицировав свою дисциплинарную практику, во-вторых, перестав «видеть» чуть ли не в каждой дисциплинарной жалобе лишь «несогласие с судебным решением» — д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Для кандидатов в судьи убрали требование о 75% правильных ответов на тестах по знанию истории украинской государственности

Ранее кандидат в судьи должен был набрать не менее 75% правильных ответов на тесте по знанию истории украинской государственности, после изменений этот балл установит сама ВККС.

Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Также введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Судья ВАКС сообщил об информационных атаках и давлении со стороны Государственного бюро расследований

Виталий Дубас считает, что ГБР пытается дискредитировать его в деле бывшего заместителя председателя ВХСУ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    голова Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду