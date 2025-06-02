Искусственный интеллект от Perplexity может появиться в смартфонах Samsung – что известно

Samsung ведет переговоры об интеграции приложения и голосового помощника Perplexity AI в свои устройства, в том числе браузер и виртуального ассистента Bixby.

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Компания Samsung ведет переговоры с американским стартапом Perplexity AI о внедрении его поисковых функций в собственные смартфоны. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, речь идет о предварительной установке приложения Perplexity и голосового помощника на новые смартфоны, интеграции функций в фирменный браузер Samsung, а также, возможно, в виртуального ассистента Bixby.

Ожидается, что о партнерстве будет официально объявлено уже в этом году. Одним из первых устройств, на котором может появиться новый функционал, станет Galaxy S26, релиз которого запланирован на первую половину 2026 года.

Издание уточняет, что переговоры продолжаются, и окончательные условия сделки еще обсуждаются.

Perplexity AI — это быстрорастущий стартап, разрабатывающий альтернативу традиционному веб-поиску. Он предоставляет ответы на запросы в формате, похожем на диалог с чат-ботом. Технологиями компании уже пользуются миллионы, а недавно она заключила партнерство с Motorola.

Помимо технической интеграции, Samsung также рассматривает возможность инвестировать в Perplexity 500 миллионов долларов. Если сделка состоится, оценка стартапа может достичь 14 миллиардов долларов.

Сотрудничество может помочь Samsung сократить зависимость от Google.

Отдельно стороны обсуждают идею создания специальной операционной системы с встроенным искусственным интеллектом и отдельного приложения с ИИ-агентами, которые будут объединять функции Perplexity и других помощников.

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