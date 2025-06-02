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Штучний інтелект від Perplexity може з’явитися у смартфонах Samsung — що відомо

14:18, 2 червня 2025
Samsung веде переговори про інтеграцію застосунку та голосового помічника Perplexity AI у свої пристрої, зокрема браузер і віртуального асистента Bixby.
Штучний інтелект від Perplexity може з’явитися у смартфонах Samsung — що відомо
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Компанія Samsung веде переговори з американським стартапом Perplexity AI щодо впровадження його пошукових функцій у власну смартфони. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, йдеться про попереднє встановлення застосунку Perplexity і голосового помічника на нові смартфони, інтеграцію функцій у фірмовий браузер Samsung, а також потенційно — у віртуального асистента Bixby.

Очікується, що про партнерство офіційно оголосять вже цьогоріч. Одним із перших пристроїв, на якому може з’явитися новий функціонал, стане Galaxy S26, реліз якого запланований на першу половину 2026 року.

Видання вказує, що перемовини тривають, і остаточні умови угоди ще обговорюються.

Perplexity AI — це стрімко зростаючий стартап, що розробляє альтернативу традиційному вебпошуку. Він надає відповіді на запити у форматі, схожому на діалог з чат-ботом. Його технологіями вже користуються мільйони, а нещодавно компанія уклала партнерство з Motorola.

Крім технічної інтеграції, Samsung також розглядає можливість інвестувати в Perplexity $500 мільйонів. Якщо угода відбудеться, оцінка стартапу може сягнути $14 мільярдів.

Співпраця може дозволити Samsung зменшити залежність від Google.

Окремо сторони обговорюють ідею створення спеціальної ОС з вбудованим штучним інтелектом і окремого застосунку з агентами ШІ, які поєднуватимуть функції Perplexity та інших помічників.

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