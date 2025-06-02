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На Івано-Франківщині посадовця ТЦК підозрюють у фальсифікації даних про мобілізованих для підвищення показників

10:41, 2 червня 2025
Слідство вважає, що його дії були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.
На Івано-Франківщині посадовця ТЦК підозрюють у фальсифікації даних про мобілізованих для підвищення показників
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Одного з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області підозрюють у внесені неправдивої інформації до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації. Про це заявили у Державному бюро розслідувань.

За версією слідства, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому, як вказують у ДБР, він достеменно знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

Правоохоронці повідомляють, що вже встановили 17 осіб, яких посадовець незаконно «мобілізував». Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.

Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Посадовцю інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування. Окрім того, перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.

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Івано-Франківськ ДБР підозрюваний ТЦК мобілізація

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