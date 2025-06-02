Трамп поширив теорію змови про те, що Байдена нібито було страчено у 2020 році

У дописі, який Трамп перепостив без жодних пояснень, стверджується, що колишнього президента США нібито замінили на «клона».

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Президент США Дональд Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social репост безпідставної теорії про те, що його попередник Джо Байден нібито був страчений у 2020 році, а замість нього використовують «клонів» чи «роботизованих істот». Про це повідомляє NBC News.

Видання вказує, що в суботу ввечері Трамп опублікував допис анонімного користувача, який стверджував, що Байден був страчений ще у 2020 році, і що його замінили на «клона», «двійника» та «роботизовану істоту без душі та розуму».

«Трамп поділився посиланням на цей допис зі своїми майже 10 мільйонами підписників, не додавши жодного пояснення чи контексту», – йдеться в публікації.

Оригінальний допис створив анонімний акаунт з 5 тисячами підписників.

Раніше музикант Девід Скотт, більш відомий як The Kiffness, випустив пісню-пародію, яка висміює скандальні заяви Дональда Трампа. Композиція під назвою «Eating the Cats» була створена на основі вірусного аудіозапису, в якому Трамп заявляв, що нелегальні іммігранти нібито їдять домашніх тварин у штаті Огайо.

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