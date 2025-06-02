Українська делегація прибула до Стамбулу для переговорів з РФ

Делегацію України очолює Рустем Умєров, зустріч запланована на другу половину дня 2 червня.

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Як писала «Судово-юридична газета», 2 червня у Стамбулі пройде наступний раунд переговорів України та Росії. Очікується, що зустріч делегацій відбудеться о 13:00 у палаці Чираган.

Українська делегація вже прибула до Стамбулу. Про це повідомив речник Міністества внутрішніх справ України Георгій Тихий, передає «Суспільне».

Він уточнив, що зустріч запланована на другу половину дня.

Відомо, що російська делегація прибула до Стамбула ввечері 1 червня.

Склад делегації України:

УМЄРОВ Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України

ДЬЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України

КОВБАСА Юрій Михайлович – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ПОКЛАД Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ФОМІН Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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