Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с РФ

Украинская делегация уже прибыла в Стамбул. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Украины Георгий Тихий, передаёт «Суспільне».

Он уточнил, что встреча запланирована на вторую половину дня.

Известно, что российская делегация прибыла в Стамбул вечером 1 июня.

Состав делегации Украины:

УМЕРОВ Рустем Энверович — Министр обороны Украины, глава делегации

БЕВЗ Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины

ДЬЯКОВ Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

КИСЛИЦА Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины

КОВБАСА Юрий Михайлович — Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию)

КУЗЬМИЧОВ Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ПОКЛАД Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины

ФОМИН Андрей Анатольевич — начальник отдела международного права — заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШЕРИХОВ Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

ШИНКАРЕВ Евген Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.