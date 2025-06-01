Стали відомі час та місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі

Зустріч делегації України та Росії запланована в палаці Чираган.

Переговори делегацій України та Росії, Стамбул, 16 травня 2025 року. Джерело фото: AFP

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Зустріч делегацій України та Росії відбудеться у понеділок, 2 червня, о 13:00 в стамбульському палаці Чираган.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

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