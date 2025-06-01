Практика судів
  1. В Україні

Стали відомі час та місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі

17:32, 1 червня 2025
Зустріч делегації України та Росії запланована в палаці Чираган.
Стали відомі час та місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі
Переговори делегацій України та Росії, Стамбул, 16 травня 2025 року. Джерело фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Зустріч делегацій України та Росії відбудеться у понеділок, 2 червня, о 13:00 в стамбульському палаці Чираган.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До КК та КПК внесуть зміни щодо умов звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ

Комітет з питань нацбезпеки розглянув зміни до КК і КПК, які усунуть проблеми з порядком звільнення від кримінальної відповідальності поновлених на службі військових, які раніше вчинили СЗЧ чи дезертирство.

Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису – Верховний Суд

Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім.

Аудит Вищого антикорупційного суду виявив прогалину в обліку коштів застави – Рахункова палата

Також Рахункова палата виявила, що фінансову звітність у ВАКС фактично складають вручну – у таблицях Excel, що підвищує ризики допущення помилок.

Жінка просила встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації з чоловіком, але при цьому була у шлюбі з іншим – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що перебування жінки в зареєстрованому шлюбі унеможливлює встановлення судом факту її спільного проживання з іншим чоловіком однією сім'єю без реєстрації шлюбу.

Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради