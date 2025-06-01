Британія хоче купити літаки, здатні нести термоядерну зброю – The Times

Велика Британія веде переговори про F-35A, здатні нести термоядерні бомби.

Фото: AF.mil

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Велика Британія веде переговори зі Сполученими Штатами про придбання багатоцільових винищувачів F-35A Lightning, які можуть нести американські термоядерні бомби B61-12. Про це повідомляє The Times із посиланням на високопоставлені джерела.

За інформацією видання, йдеться про один із найбільших кроків Британії в галузі ядерного стримування з часів холодної війни. Лондон прагне зміцнити свої оборонні можливості на тлі зростання загроз з боку Росії.

Винищувачі F-35A, розроблені компанією Lockheed Martin, мають дальність польоту до 1400 км — більше, ніж інші версії F-35, — і можуть бути оснащені ядерною бомбою B61, потужність якої варіюється від 0,3 до 340 кілотонн. Для порівняння, бомба, скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Sunday Times не став коментувати самі переговори, проте визнав, що країна повинна адаптуватися до «нової ери загроз». За його словами, ядерні ризики зростають, і світ стає небезпечнішим, ніж будь-коли з часів завершення холодної війни.

Очікується, що літаки F-35A стануть другим компонентом британської системи ядерного стримування, доповнивши підводний флот. Їх планують використовувати для обмеженого реагування на потенційні загрози, у тому числі — безпосередньо на полі бою.

Наразі єдиним носієм ядерної зброї у Великій Британії є атомні підводні човни типу Vanguard. Водночас інші ядерні держави, такі як США та Франція, мають повітряні, морські та наземні платформи запуску.

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