Практика судів
  1. В Україні

У Житомирі чоловік підірвав шістьох людей біля супермаркету

20:31, 1 червня 2025
Жителю Житомира оголосили підозру у замаху на вбивство після кидка гранати.
У Житомирі чоловік підірвав шістьох людей біля супермаркету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі 35-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство кількох осіб. Вибух бойової гранати, який він вчинив, поранив шістьох людей. Про це інформує Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня 2025 року близько 23:00 між чоловіком та групою з чотирьох чоловіків виник конфлікт на грунті особистої неприязні. Повернувшись до свого помешкання, підозрюваний взяв бойову гранату, а згодом кинув її в бік суперників.

Внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих. Постраждалих доставили до міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Підозра оголошена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох).

Затримання чоловіка відбулося «по гарячих слідах» завдяки спільним діям працівників головного управління Нацполіції області, Управління СБУ та обласної прокуратури. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура зброя Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Держприкордонслужбі вказали на корупціогенні фактори законопроекту про контракт для чоловіків старше 60 років

Також там зазначили, що існує висока ймовірність неможливості виконання такими військовослужбовцями 60+ років умов контракту в повному обсязі.

Перевірка декларацій доброчесності суддів по-новому – комітет обрав, який законопроект рекомендувати

Комітет рекомендував інший законопроект, аніж той, яким Кабмін безпосередньо пропонував провести повторну перевірку доброчесності суддів Верховного Суду та ВАКС – але правки не виключені.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Іноземні члени експертної ради з перевірки доброчесності майбутніх суддів СОАС та СААС будуть отримувати по 200 євро на добу для найму житла

30 днів роботи одного члена експертної ради з перевірки доброчесності кандидатів до нового спецсуду, який постійно не проживає у Києві, буде вартувати бюджету 285 тисяч грн, а трьох таких членів – 855 тисяч грн.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради