У Житомирі чоловік підірвав шістьох людей біля супермаркету

Жителю Житомира оголосили підозру у замаху на вбивство після кидка гранати.

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У Житомирі 35-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство кількох осіб. Вибух бойової гранати, який він вчинив, поранив шістьох людей. Про це інформує Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня 2025 року близько 23:00 між чоловіком та групою з чотирьох чоловіків виник конфлікт на грунті особистої неприязні. Повернувшись до свого помешкання, підозрюваний взяв бойову гранату, а згодом кинув її в бік суперників.

Внаслідок вибуху поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих. Постраждалих доставили до міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Підозра оголошена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб способом, небезпечним для життя багатьох).

Затримання чоловіка відбулося «по гарячих слідах» завдяки спільним діям працівників головного управління Нацполіції області, Управління СБУ та обласної прокуратури. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

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