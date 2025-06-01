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Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після ракетного удару по навчальному центру ЗСУ

16:45, 1 червня 2025
Після ракетного удару по 239-му полігону генерал Драпатий оголосив про особисту відповідальність и відставку.
Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після ракетного удару по навчальному центру ЗСУ
Фото: ukraina.info
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Після ракетного удару командувач Сухопутних сил генерал-лейтенант Михайло Драпатий оголосив про свою відставку. Про це він повідомив у власному Telegram-каналі.

У своєму повідомленні Драпатий зазначив, що відчуває особисту відповідальність за трагедію на 239-му полігоні: «Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність». Він додав, що на нього як на керівника лягає головна відповідальність за правила та рішення, які ухвалюються військовим командуванням.

Генерал наголосив на небезпеці «кругової поруки та безкарності» в армії та розповів про власні зусилля з викорінення цих явищ у Сухопутних силах. Проте, за його словами, «якщо трагедії повторюються — значить, моїх зусиль було недостатньо». Драпатий підкреслив, що без особистої відповідальності армія «не розвиватиметься», а без розвитку — «немає перемоги».

Він висловив співчуття рідним загиблих і наголосив на необхідності провести ретельну перевірку обставин інциденту: «Я ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення. Усім постраждалим надається допомога. Але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили». Драпатий також звернув увагу, що більшість постраждалих молодих бійців перебували в укриттях і мали готуватися до навчання та служби, а не гинути.

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ЗСУ військові війна

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