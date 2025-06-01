Командующий Сухопутными войсками Драпатий подал в отставку после ракетного удара по учебному центру ВСУ

После ракетного удара по 239-му полигону генерал Драпатий объявил о личной ответственности и отставке.

Фото: ukraina.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», враг 1 июня нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Известно о 12 погибших и более 60 раненых. После ракетного удара командующий Сухопутными силами генерал-лейтенант Михаил Драпатий объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

В своем сообщении Драпатий отметил, что чувствует личную ответственность за трагедию на 239-м полигоне: «Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность». Он добавил, что на него как на руководителя ложится главная ответственность за правила и решения, которые принимаются военным командованием.

Генерал отметил опасность «круговой поруки и безнаказанности» в армии и рассказал о собственных усилиях по искоренению этих явлений в Сухопутных силах. Однако, по его словам, «если трагедии повторяются - значит, моих усилий было недостаточно». Драпатий подчеркнул, что без личной ответственности армия «не будет развиваться», а без развития - «нет победы».

Он выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул необходимость провести тщательную проверку обстоятельств инцидента: «Я инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли». Драпатий также обратил внимание, что большинство пострадавших молодых бойцов находились в укрытиях и должны были готовиться к обучению и службе, а не погибать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.