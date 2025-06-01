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РФ нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск

13:37, 1 июня 2025
Известно о 12 погибших и более 60 раненых.
РФ нанесла ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск
Иллюстративное изображение
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1 июня враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. На 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом сообщили на официальной странице Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большая часть личного состава находилась в укрытиях.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. В Командовании и личном составе оперативного командования «Восток» также будут оказывать полное содействие правоохранительным органам.

«В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности», - подчеркнули там.

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