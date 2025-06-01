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РФ завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ

13:37, 1 червня 2025
Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.
РФ завдала ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ
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Ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Про це повідомили на Офіційній сторінці Сухопутних військ ЗС України.

Як наголошується, жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Наразі для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. У Командуванні та особовому складі оперативного командування «Схід» також будуть надавати повне сприяння роботі правоохоронних органів.

«У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності», - наголосили там.

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