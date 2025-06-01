Військові технології в блендері – США викрили спробу контрабанди до Китаю

Британця й китайця звинуватили у спробі вивезти до Китаю американські військові технології.

Фото: The Independent

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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом громадянам — 63-річному Джону Міллеру з Великої Британії та 43-річному Цвею Гванхаю з Китаю — за спробу незаконного експорту американських військових технологій до КНР. Про це повідомляє The Independent.

За даними слідства, обвинувачені намагалися придбати та переправити до Китаю військове обладнання, зокрема ракети, радари протиповітряної оборони, дрони та криптографічні пристрої. Один із обговорюваних способів контрабанди передбачав приховування чутливого обладнання всередині кухонного блендера. Відомо, що за товар вони внесли заставу в розмірі 10 тисяч доларів.

Крім того, Міллера та Цвея звинувачують у переслідуванні китайського опозиційного активіста, аби завадити йому виступити на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у листопаді 2023 року.

У разі визнання провини кожному з них загрожує до 20 років ув'язнення за порушення Закону про контроль за експортом озброєнь, 10 років — за контрабанду, а також по 5 років за змову та переслідування між штатами.

Розслідування триває, уряд США розглядає справу як одну з частин ширшого протистояння з китайськими спробами здобути американські оборонні технології.

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