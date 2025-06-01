Практика судов
  1. В мире

Военные технологии в блендере – США разоблачили попытку контрабанды в Китай

15:07, 1 июня 2025
Британца и китайца обвинили в попытке вывезти в Китай американские военные технологии.
Военные технологии в блендере – США разоблачили попытку контрабанды в Китай
Фото: The Independent
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам - 63-летнему Джону Миллеру из Великобритании и 43-летнему Цвэю Гванхаю из Китая - за попытку незаконного экспорта американских военных технологий в КНР. Об этом сообщает The Independent.

По данным следствия, обвиняемые пытались приобрести и переправить в Китай военное оборудование, в частности ракеты, радары противовоздушной обороны, дроны и криптографические устройства. Один из обсуждаемых способов контрабанды предусматривал сокрытие чувствительного оборудования внутри кухонного блендера. Известно, что за товар они внесли залог в размере 10 тысяч долларов.

Кроме того, Миллера и Цвея обвиняют в преследовании китайского оппозиционного активиста, чтобы помешать ему выступить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

В случае признания вины каждому из них грозит до 20 лет заключения за нарушение Закона о контроле за экспортом вооружений, 10 лет - за контрабанду, а также по 5 лет за сговор и преследование между штатами.

Расследование продолжается, правительство США рассматривает дело как одну из частей более широкого противостояния с китайскими попытками получить американские оборонные технологии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Китай контрабанда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая, Госфинмониторинг и БЭБ создадут центр, чтобы быстро останавливать подозрительные операции

Будет создан Координационный центр противодействия налоговым махинациям, который будет осуществлять финансово-налоговый мониторинг предприятий.

Верховная Рада назначит 3 «международников» в Совещательную группу экспертов, которая будет отбирать новых членов Счетной палаты

Парламент вскоре назначит трех иностранных экспертов в состав совещательной группы, после чего начнется прием документов от кандидатов в члены Счетной палаты.

Комитет согласовал законопроект об получении образования военнослужащими 18-25 лет без отрыва от службы, но пока непонятно, как они будут это делать

Мужчины от 18 до 25 лет, призванные или подписавшие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – но пока непонятно, каким образом это должно быть реализовано в условиях боевых действий.

Женщина купила квартиру, но не знала, что она находится в ипотеке – Верховный Суд объяснил, может ли банк забрать у нее квартиру

Само по себе отсутствие записи об ипотеке в Государственном реестре ипотек не прекращает ипотеку, однако в случае добросовестного приобретения имущества третьим лицом, которое полагалось на сведения из реестра, право ипотеки прекращается.

Быстро назначить руководителя Гостаможслужбы, внести изменения в УПК – какие требования к Украине озвучили после визита миссии МВФ

В МВФ также отметили, что Украине нужно мобилизовать внутренние источники поступлений и выполнять Национальную стратегию доходов, а не только надеяться на внешних доноров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради