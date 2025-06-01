Военные технологии в блендере – США разоблачили попытку контрабанды в Китай

Британца и китайца обвинили в попытке вывезти в Китай американские военные технологии.

Фото: The Independent

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Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам - 63-летнему Джону Миллеру из Великобритании и 43-летнему Цвэю Гванхаю из Китая - за попытку незаконного экспорта американских военных технологий в КНР. Об этом сообщает The Independent.

По данным следствия, обвиняемые пытались приобрести и переправить в Китай военное оборудование, в частности ракеты, радары противовоздушной обороны, дроны и криптографические устройства. Один из обсуждаемых способов контрабанды предусматривал сокрытие чувствительного оборудования внутри кухонного блендера. Известно, что за товар они внесли залог в размере 10 тысяч долларов.

Кроме того, Миллера и Цвея обвиняют в преследовании китайского оппозиционного активиста, чтобы помешать ему выступить на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

В случае признания вины каждому из них грозит до 20 лет заключения за нарушение Закона о контроле за экспортом вооружений, 10 лет - за контрабанду, а также по 5 лет за сговор и преследование между штатами.

Расследование продолжается, правительство США рассматривает дело как одну из частей более широкого противостояния с китайскими попытками получить американские оборонные технологии.

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