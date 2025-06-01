В Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу возле детской площадки – видео

Полиция задержала ранее судимого мужчину, который стрелял под действием неустановленных препаратов.

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В Харькове задержали мужчину, который стрелял возле детской площадки. 31 мая около 15:44 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи жилого дома на проспекте Победы в военной форме неизвестный мужчина открыл огонь из автомата в сторону детской площадки. Свидетели также слышали звук, похожий на взрыв.

Как сообщила полиция Харьковской области, на место происшествия сразу выехали руководство и подразделения местной полиции. Уже в 16:20 правоохранители объявили специальную операцию «Гром». Личность правонарушителя была быстро установлена: им оказался ранее судимый мужчина, который, по предварительным данным, находился под действием неустановленных препаратов. Несмотря на требования полицейских сдаться, злоумышленник отказался выйти без сопротивления.

В ходе задержания спецназовцы применили спецсредства и огнестрельное оружие. К счастью, обошлось без пострадавших - ни правоохранители, ни жители района не получили повреждений. Операцию завершили в 17:45, задержанного доставили в участок для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Сейчас идет следствие, полиция ждет результатов экспертиз, которые выяснят, находился ли мужчина под воздействием запрещенных веществ.

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