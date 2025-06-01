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Во Франции дождевая вода теперь под контролем государства — на полив огорода требуется разрешение

14:31, 1 июня 2025
Франция вводит ограничения на воду с неба — поливать сад или огород дождевой водой без согласования с властями будет запрещено.
Во Франции дождевая вода теперь под контролем государства — на полив огорода требуется разрешение
Фото: Shutterstock
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Во Франции с 1 июля 2025 года вступает в силу новое законодательство, которое запрещает использовать дождевую воду для полива садов и огородов без специального разрешения. Об этом сообщает Business Insider.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 135 евро (около 6300 гривен), а в отдельных случаях — даже до трёх лет тюремного заключения.

Такие ограничения власти объясняют необходимостью контролировать качество и использование водных ресурсов, особенно в контексте защиты общественного здоровья.

Во Франции дождевая вода считается потенциально опасной: она может содержать загрязнения из воздуха или с крыш, особенно если они сделаны из материалов, содержащих свинец или асбест. Именно поэтому закон требует получения разрешения даже на бытовое использование.

Эти положения зафиксированы в статье L.1324-4 Французского кодекса общественного здравоохранения.

Новые правила коснутся всех, кто собирает дождевую воду, независимо от её объёма. Любое использование этой воды для полива без официального разрешения будет считаться нарушением закона. Это вызывает возмущение среди граждан — особенно пожилых людей, которые годами использовали дождевую воду в своих садах.

«Я давно поливаю свой огород дождевой водой. Это позволяет мне экономить и уменьшать потребление питьевой воды. Я даже не знала, что теперь нужно будет получать разрешение. Это уже какое-то преувеличение», — отметила пенсионерка из Лиона.

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Франция

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