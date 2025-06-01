ИИ-аналитика за 10 минут – новый ИИ-инструмент создан для отчетов, таблиц и дашбордов

Стартап из США Perplexity AI, известный своим поисковым ИИ, представил новый инструмент под названием Labs, который уже доступен для пользователей платного тарифного плана Pro (стоимостью $20 в месяц).
По данным компании, Perplexity Labs позволяет создавать отчеты, электронные таблицы, дашборды, а также выполнять исследования и анализ данных всего за 10 минут. Для этого используются такие инструменты, как глубокий веб-поиск, выполнение кода и построение графиков.
Сейчас инструмент доступен в веб-версии, а также на iOS и Android. В компании сообщили, что в ближайшее время Labs также появится для Mac и Windows.
В Perplexity отмечают, что Labs поможет справиться как с профессиональными, так и с бытовыми задачами - от разработки маркетинговых кампаний до финансового анализа бизнеса или планирования рациона на неделю.
Основные возможности Perplexity Labs:
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