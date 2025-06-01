ИИ-аналитика за 10 минут – новый ИИ-инструмент создан для отчетов, таблиц и дашбордов

Американский стартап Perplexity AI запустил инструмент Labs для автоматизации работы и анализа данных.

Фото: CyberCalm

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Стартап из США Perplexity AI, известный своим поисковым ИИ, представил новый инструмент под названием Labs, который уже доступен для пользователей платного тарифного плана Pro (стоимостью $20 в месяц).

По данным компании, Perplexity Labs позволяет создавать отчеты, электронные таблицы, дашборды, а также выполнять исследования и анализ данных всего за 10 минут. Для этого используются такие инструменты, как глубокий веб-поиск, выполнение кода и построение графиков.

Сейчас инструмент доступен в веб-версии, а также на iOS и Android. В компании сообщили, что в ближайшее время Labs также появится для Mac и Windows.

В Perplexity отмечают, что Labs поможет справиться как с профессиональными, так и с бытовыми задачами - от разработки маркетинговых кампаний до финансового анализа бизнеса или планирования рациона на неделю.

Основные возможности Perplexity Labs:

Генерация кода - инструмент может писать и выполнять код для структурирования данных, формул, диаграмм, текстов и таблиц.

Вкладка Assets - все созданные файлы (графики, изображения, CSV, код) сохраняются в одном месте для удобного просмотра и загрузки.

Создание мини-приложений - пользователи могут разворачивать простые веб-приложения, такие как дашборды или слайд-шоу, без сторонних платформ.

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