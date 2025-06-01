ШІ-аналітика за 10 хвилин – новий ШІ-інструмент створений для звітів, таблиць та дашбордів

Американський стартап Perplexity AI запустив інструмент Labs для автоматизації роботи та аналізу даних.

Фото: CyberCalm

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Стартап зі США Perplexity AI, відомий своїм пошуковим ШІ, представив новий інструмент під назвою Labs, який уже доступний для користувачів платного тарифного плану Pro (вартістю $20 на місяць).

За даними компанії, Perplexity Labs дозволяє створювати звіти, електронні таблиці, дашборди, а також виконувати дослідження й аналіз даних всього за 10 хвилин. Для цього використовуються такі інструменти, як глибокий вебпошук, виконання коду та побудова графіків.

Наразі інструмент доступний у вебверсії, а також на iOS та Android. У компанії повідомили, що найближчим часом Labs також з’явиться для Mac і Windows.

У Perplexity зазначають, що Labs допоможе впоратися як із професійними, так і з побутовими завданнями — від розробки маркетингових кампаній до фінансового аналізу бізнесу чи планування раціону на тиждень.

Основні можливості Perplexity Labs:

Генерація коду — інструмент може писати та виконувати код для структурування даних, формул, діаграм, текстів і таблиць.

Вкладка Assets — усі створені файли (графіки, зображення, CSV, код) зберігаються в одному місці для зручного перегляду та завантаження.

Створення мінідодатків — користувачі можуть розгортати прості вебпрограми, як-от дашборди чи слайд-шоу, без сторонніх платформ.

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