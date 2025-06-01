У Франції дощова вода відтепер під контролем держави — на полив городу потрібен дозвіл

Франція вводить обмеження на воду з неба — поливати сад чи город дощовою водою без погодження з владою буде заборонено.

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У Франції з 1 липня 2025 року набуде чинності нове законодавство, яке забороняє використовувати дощову воду для поливу садів та городів без спеціального дозволу. Про це повідомляє Business Insider.

За порушення передбачено штраф у розмірі 135 євро (близько 6300 грн), а в окремих випадках — навіть до трьох років ув’язнення.

Такі обмеження влада пояснює необхідністю контролювати якість та використання водних ресурсів, особливо в контексті захисту громадського здоров’я.

У Франції дощова вода вважається потенційно небезпечною: вона може містити забруднення з повітря або з дахів, зокрема якщо ті виготовлені з матеріалів, що містять свинець або азбест. Саме тому закон вимагає отримання дозволу навіть на побутове використання.

Регулювання зафіксоване в статті L.1324-4 французького Кодексу громадського здоров’я.

Нові правила охоплюватимуть усіх, хто збирає дощову воду, незалежно від її кількості. Будь-яке використання цієї води для поливу без офіційного дозволу вважатиметься порушенням закону. Це викликає обурення серед громадян — особливо серед літніх людей, які роками користувались дощовою водою у власних садках.

«Я давно поливаю свій город дощовою водою. Це дозволяє мені економити і зменшувати споживання питної води. Я навіть не знала, що тепер потрібно буде мати дозвіл. Це вже якесь перебільшення», — зазначила пенсіонерка з Ліона.

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