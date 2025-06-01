Практика судів
  1. У світі

У Франції дощова вода відтепер під контролем держави — на полив городу потрібен дозвіл

14:31, 1 червня 2025
Франція вводить обмеження на воду з неба — поливати сад чи город дощовою водою без погодження з владою буде заборонено.
У Франції дощова вода відтепер під контролем держави — на полив городу потрібен дозвіл
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції з 1 липня 2025 року набуде чинності нове законодавство, яке забороняє використовувати дощову воду для поливу садів та городів без спеціального дозволу. Про це повідомляє Business Insider.

За порушення передбачено штраф у розмірі 135 євро (близько 6300 грн), а в окремих випадках — навіть до трьох років ув’язнення.

Такі обмеження влада пояснює необхідністю контролювати якість та використання водних ресурсів, особливо в контексті захисту громадського здоров’я.

У Франції дощова вода вважається потенційно небезпечною: вона може містити забруднення з повітря або з дахів, зокрема якщо ті виготовлені з матеріалів, що містять свинець або азбест. Саме тому закон вимагає отримання дозволу навіть на побутове використання.

Регулювання зафіксоване в статті L.1324-4 французького Кодексу громадського здоров’я.

Нові правила охоплюватимуть усіх, хто збирає дощову воду, незалежно від її кількості. Будь-яке використання цієї води для поливу без офіційного дозволу вважатиметься порушенням закону. Це викликає обурення серед громадян — особливо серед літніх людей, які роками користувались дощовою водою у власних садках.

«Я давно поливаю свій город дощовою водою. Це дозволяє мені економити і зменшувати споживання питної води. Я навіть не знала, що тепер потрібно буде мати дозвіл. Це вже якесь перебільшення», — зазначила пенсіонерка з Ліона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкова, Держфінмоніторинг та БЕБ створять центр, щоб швидко зупиняти підозрілі операції

Буде створено Координаційний центр протидії податковим махінаціям, який буде здійснювати фінансово-податковий моніторинг підприємств.

Верховна Рада призначить 3 «міжнародників» до Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме нових членів Рахункової палати

Парламент незабаром призначить трьох іноземних експертів до складу дорадчої групи, після чого почнеться прийом документів від кандидатів у члени Рахункової палати.

Комітет погодив законопроект про отримання освіти військовослужбовцями 18-25 років без відриву від служби, але поки незрозуміло, як вони будуть це робити

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – але поки незрозуміло, яким чином це має бути реалізовано в умовах бойових дій.

Жінка купила квартиру, але не знала, що вона перебуває в іпотеці – Верховний Суд пояснив, чи може банк забрати у неї квартиру

Сама по собі відсутність запису про іпотеку в Державному реєстрі іпотек не припиняє іпотеку, проте у випадку добросовісного придбання майна третьою особою, яка покладалася на відомості з реєстру, право іпотеки припиняється.

Швидко призначити керівника Держмитслужби, внести зміни до КПК – які вимоги до України озвучили після візиту місії у МВФ

У МВФ також зауважили, що Україні треба мобілізувати внутрішні джерела надходжень і виконувати Національну стратегію доходів, а не лише сподіватися на зовнішніх донорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    голова Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради