В США умер композитор Альф Клаузен, который 27 лет писал музыку для «Симпсонов»

Умер Альф Клаузен, композитор, лауреат премии «Эмми», чья музыка на протяжении 27 лет была неотъемлемой частью анимационных проделок «Симпсонов».

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Композитор, который на протяжении 27 лет писал музыку для культового сериала «Симпсоны», Альф Клаузен, умер в Лос-Анджелесе на 84-м году жизни. Как сообщает Associated Press, Клаузен ушел из жизни после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, о чем рассказала его дочь Карин Клаузен.

В течение своей карьеры Клаузен также работал над музыкой для таких сериалов, как «Лунный свет» и «Альф». Его работа принесла ему 30 номинаций на премию «Эмми», 21 из которых касалась именно сериала «Симпсоны». Дважды он получал эту престижную награду.

«Альф Клаузен был чрезвычайно талантливым человеком, который сделал невероятный вклад в «Симпсонов», — сказал Эл Джин, один из первых сценаристов сериала.

Клаузен присоединился к «Симпсонам» в 1990 году и работал над музыкой для сериала до 2017 года, создав более 600 партитур и дирижируя оркестром из 35 участников.

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