Во Франции ограничат нагрузку работников в жаркие дни

Франция с 1 июля вводит новые правила для защиты работников в жару.

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Во Франции с 1 июля 2025 года вступят в силу новые трудовые нормы, направленные на защиту работников в периоды экстремальной жары. Об этом сообщает официальный правительственный вестник.

Соответствующий указ Министерства труда обязывает работодателей принимать конкретные меры для уменьшения рисков, связанных с повышенными температурами. Новые нормы дополнят Трудовой кодекс Франции.

Среди ключевых изменений:

Адаптация рабочего графика и возможное приостановление тяжелых работ в жаркие часы;

Изменение режима перерывов, чтобы уменьшить тепловую нагрузку;

Обустройство рабочих мест устройствами для защиты от солнца и вентиляции;

Обеспечение доступа к питьевой воде и соответствующего защитного оборудования.

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