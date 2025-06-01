Во Франции ограничат нагрузку работников в жаркие дни

Во Франции с 1 июля 2025 года вступят в силу новые трудовые нормы, направленные на защиту работников в периоды экстремальной жары. Об этом сообщает официальный правительственный вестник.
Соответствующий указ Министерства труда обязывает работодателей принимать конкретные меры для уменьшения рисков, связанных с повышенными температурами. Новые нормы дополнят Трудовой кодекс Франции.
Среди ключевых изменений:
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