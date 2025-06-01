У Франції обмежать навантаження працівників в спекотні дні

Франція з 1 липня запроваджує нові правила для захисту працівників у спеку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові норми, спрямовані на захист працівників у періоди екстремальної спеки. Про це повідомляє офіційний урядовий вісник.

Відповідний указ Міністерства праці зобов’язує роботодавців вживати конкретних заходів для зменшення ризиків, пов’язаних з підвищеними температурами. Нові норми доповнять Трудовий кодекс Франції.

Серед ключових змін:

Адаптація робочого графіка та можливе призупинення важких робіт у найспекотніші години;

Зміна режиму перерв, аби зменшити теплове навантаження;

Облаштування робочих місць пристроями для захисту від сонця та вентиляції;

Забезпечення доступу до питної води та відповідного захисного обладнання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.