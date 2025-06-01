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У Франції обмежать навантаження працівників в спекотні дні

19:55, 1 червня 2025
Франція з 1 липня запроваджує нові правила для захисту працівників у спеку.
У Франції обмежать навантаження працівників в спекотні дні
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У Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові норми, спрямовані на захист працівників у періоди екстремальної спеки. Про це повідомляє офіційний урядовий вісник.

Відповідний указ Міністерства праці зобов’язує роботодавців вживати конкретних заходів для зменшення ризиків, пов’язаних з підвищеними температурами. Нові норми доповнять Трудовий кодекс Франції.

Серед ключових змін:

  • Адаптація робочого графіка та можливе призупинення важких робіт у найспекотніші години;
  • Зміна режиму перерв, аби зменшити теплове навантаження;
  • Облаштування робочих місць пристроями для захисту від сонця та вентиляції;
  • Забезпечення доступу до питної води та відповідного захисного обладнання.

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Франція

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