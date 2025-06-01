У Франції обмежать навантаження працівників в спекотні дні

У Франції з 1 липня 2025 року набудуть чинності нові трудові норми, спрямовані на захист працівників у періоди екстремальної спеки. Про це повідомляє офіційний урядовий вісник.
Відповідний указ Міністерства праці зобов’язує роботодавців вживати конкретних заходів для зменшення ризиків, пов’язаних з підвищеними температурами. Нові норми доповнять Трудовий кодекс Франції.
Серед ключових змін:
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