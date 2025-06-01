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У США помер композитор Альф Клаузен, який 27 років писав музику для «Сімпсонів»

21:43, 1 червня 2025
Помер Альф Клаузен, композитор, лауреат премії «Еммі», чия музика протягом 27 років була невід'ємною частиною анімаційних витівок «Сімпсонів».
У США помер композитор Альф Клаузен, який 27 років писав музику для «Сімпсонів»
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Композитор, який протягом 27 років писав музику для культового серіалу «Сімпсони», Альф Клаузен, помер у Лос-Анджелесі на 84-му році життя. За повідомленням Associated Press, Клаузен пішов із життя після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона, про що розповіла його донька Карін Клаузен.

Протягом своєї кар'єри Клаузен також працював над музикою для таких серіалів, як «Місячне сяйво» та «Альф». Його робота принесла йому 30 номінацій на премію «Еммі», 21 з яких стосувалася саме серіалу «Сімпсони». Двічі він отримував цю престижну нагороду.

«Альф Клаузен був надзвичайно талановитою людиною, яка зробила неймовірний внесок у «Сімпсонів», — сказав Ел Джин, один із перших сценаристів серіалу.

Клаузен приєднався до «Сімпсонів» у 1990 році і працював над музикою до серіалу до 2017 року, створивши понад 600 партитур та диригуючи оркестром з 35 учасників.

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США музична індустрія

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