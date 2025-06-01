В Житомире мужчина взорвал шестерых людей возле супермаркета

Жителю Житомира объявили подозрение в покушении на убийство после броска гранаты.

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В Житомире 35-летнему местному жителю сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство нескольких лиц. Взрыв боевой гранаты, который он совершил, ранил шесть человек. Об этом информирует Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, 30 мая 2025 года около 23:00 между мужчиной и группой из четырех мужчин возник конфликт на почве личной неприязни. Вернувшись в свой дом, подозреваемый взял боевую гранату, а затем бросил ее в сторону соперников.

В результате взрыва ранения различной степени тяжести получили четверо участников конфликта и двое случайных прохожих. Пострадавших доставили в городские больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подозрение объявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное убийство двух и более лиц способом, опасным для жизни многих).

Задержание мужчины произошло «по горячим следам» благодаря совместным действиям работников главного управления Нацполиции области, Управления СБУ и областной прокуратуры. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей.

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