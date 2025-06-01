Британия хочет купить самолеты, способные нести термоядерное оружие – The Times

Великобритания ведет переговоры о F-35A, способных нести термоядерные бомбы.

Фото: AF.mil

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Великобритания ведет переговоры с Соединенными Штатами о приобретении многоцелевых истребителей F-35A Lightning, которые могут нести американские термоядерные бомбы B61-12. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленные источники,.

По информации издания, речь идет об одном из крупнейших шагов Британии в области ядерного сдерживания со времен холодной войны. Лондон стремится укрепить свои оборонные возможности на фоне роста угроз со стороны России.

Истребители F-35A, разработанные компанией Lockheed Martin, имеют дальность полета до 1400 км - больше, чем другие версии F-35, - и могут быть оснащены ядерной бомбой B61, мощность которой варьируется от 0,3 до 340 килотонн. Для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн.

Министр обороны Великобритании Джон Гили в интервью The Sunday Times не стал комментировать сами переговоры, однако признал, что страна должна адаптироваться к «новой эре угроз». По его словам, ядерные риски растут, и мир становится опаснее, чем когда-либо со времен завершения холодной войны.

Ожидается, что самолеты F-35A станут вторым компонентом британской системы ядерного сдерживания, дополнив подводный флот. Их планируют использовать для ограниченного реагирования на потенциальные угрозы, в том числе - непосредственно на поле боя.

Сейчас единственным носителем ядерного оружия в Великобритании являются атомные подводные лодки типа Vanguard. В то же время другие ядерные державы, такие как США и Франция, имеют воздушные, морские и наземные платформы запуска.

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