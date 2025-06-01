Російська делегація вже прибула до Стамбула на заплановані 2 червня переговори

Делегація РФ прибула в Стамбул для участі у другому раунді переговорів з Україною, які відбудуться 2 червня.

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Делегація Росії увечері 1 червня прибула до Стамбула для участі в переговорах із Україною.

Росія запропонувала Україні зустрітися для другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Водночас у медіа пишуть, що помічник очільника Кремля Володимир Мединський після прильоту до Стамбула заявив, що 2 червня будуть зроблені докладні заяви про російську позицію.

Зустріч делегацій України та Росії відбудеться у понеділок, 2 червня, о 13:00 в стамбульському палаці Чираган.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Президент Володимир Зеленський визначив позиції перед раундом переговорів з РФ 2 червня у Стамбулі. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

«Робимо все для того, щоб захистити нашу незалежність, нашу державу та наших людей. Визначив завдання на найближчий час. Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок.

Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, – готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери. Нашу делегацію в понеділок очолить Рустем Умєров», — наголосив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Рустем Умєров раніше заявив, що для зустрічі з делегацією РФ від них потрібен меморандум.

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