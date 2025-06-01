Зеленський прокоментував успіх СБУ в операції на території РФ: Абсолютно блискучий результат

У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що від початку планування до ефективної реалізації пройшов рік і шість місяців.

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Президент України Володимир Зеленський високо оцінив результат спеціальної операції Служби безпеки України, що була проведена на території Росії. У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що операція стала «абсолютно блискучим результатом» і була реалізована самостійно Україною.

«Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території», - підкреслив Зеленський.

Глава держави також подякував генералу СБУ Василю Малюку за ефективну роботу та доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

«Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні», - додав Зеленський.

Служби безпеки України офіційно підтвердила удари по стратегічній авіації Росії. За даними СБУ, орієнтовна вартість враженої авіації становить близько 7 мільярдів доларів США.

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