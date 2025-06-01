СБУ уразила 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ під час спецоперації «Павутина»

В СБУ офіційно прокоментували операцію «Павутина» із ураження стратегічної авіації РФ.

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Служби безпеки України офіційно підтвердила удари по стратегічній авіації Росії. За даними СБУ, орієнтовна вартість враженої авіації становить близько 7 мільярдів доларів США.

Деталі спецоперації «Павутина» СБУ обіцяє повідомити згодом.

«А поки що можемо сказати росіянам тільки одне:

«А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко

Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі», - заявили у СБУ.

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