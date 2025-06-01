СБУ поразила 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ в ходе спецоперации «Паутинa»

В СБУ официально прокомментировали операцию «Паутина» по поражению стратегической авиации РФ.

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Служба безопасности Украины официально подтвердила удары по стратегической авиации России. По данным СБУ, ориентировочная стоимость пораженной авиации составляет около 7 миллиардов долларов США.

Детали спецоперации «Паутинa» СБУ пообещала сообщить позже.

«А пока что можем сказать россиянам только одно:

«А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высшим закаливанием. В условиях современного мира ей нет цены». (с) Лина Костенко

Делаем все, чтобы выгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и с-под земли», — заявили в СБУ.

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