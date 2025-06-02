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В Украине могут ввести градацию штрафов за превышение скорости – сколько придется платить

07:54, 2 июня 2025
Депутаты предлагают ужесточить наказание за превышение скорости: новые штрафы будут зависеть от степени нарушения.
В Украине могут ввести градацию штрафов за превышение скорости – сколько придется платить
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Депутаты предложили установить новые штрафы за превышение скорости. Чем больше превышение скорости, тем строже наказание. Именно такой принцип предлагает новый законопроект 13314 от 26.05.2025.

Таким образом, в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУпАП) предлагается дополнить новой статьей 122-6, которая будет определять исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения. В ней предлагается следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

Кроме того, если превышение скорости привело к созданию аварийной ситуации — лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 ода.

В законопроекте указано, что согласно международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч оказывает решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором участвуют уязвимые участники дорожного движения — пешеходы и велосипедисты.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое также было введено в Украине в 2019 году), а на улицах, где идет смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше. В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, так как до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют.

В случае движения со скоростью 100 км/ч и выше шансы травмироваться или погибнуть почти одинаково высоки, поэтому нет необходимости выделять отдельно в градации такие высокие превышения скорости.

Именно поэтому для предотвращения административных правонарушений, связанных с превышением скорости, Украина, исходя из рекомендаций и практик государств-членов ЕС, должна сосредоточиться на градации наказаний в зависимости от степени превышения скорости именно в диапазоне от 1 до 70 км/ч, указывают депутаты.

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ПДД водительские права штраф / штрафы патрульная полиция КУоАП

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